Sin las loipas en la val Tujetsch han lieu ils campiunadis svizzers da passlung. Radund 150 curridras e curriders vegnan ad esser a la partenza. Il comité d’organisaziun cun il president Guido Friberg èn pronts cun l’organisaziun. La gronda sfida saja da pudair evitar massas da glieud e da chanalisar tut las equipas. Per pudair organisar tut sajan dapli persunas necessarias e surtut saja impurtant che tuts vegnan registrads per pudair garantir la identificaziun en in cas positiv, di il president dal comité d’organisaziun che ha gia organisà pliras cursas sin nivel da FIS e regiunal. Quai saja in dals gronds avantatgs ch’els hajan gronda experientscha e per il club da skis Sedrun-Tujetsch è l’organisaziun dals campiunadis svizzers in dals puncts culminants.

La destinaziun Sedrun-Mustér è pronta

La destinaziun turistica ha surtut gidà a finanziar la occurrenza gronda, ha ditg la directura Simona Barmettler. Quai saja l’incumbensa ch’els hajan era survegnì da la vischnanca. Era han els sustegnì las equipas che vegnan da chattar in hotel, ma quai saja durant il schaner nagin problem. Co quai vesi alura ora la fin da mars, na possian ins betg dir il mument, sin lura possia tut sa midar. Ma cun il concept da segirtad elavurà communabel cun las vischnancas saja la destinaziun pronta. Ina buna schliaziun saja era ch’ins possia guardar las cursas via live-stream. Quai haja potenzial era per il futur, di Simona Barmettler, ma tuttina saja da sperar che tals campiunadis senza aspectaturs restian la excepziun.