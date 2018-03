Josef Brunner: La segunda sutgera fin sin il Stein vegn ad esser pronta per ils campiunadis mundials.

Als campiunadis mundials vegn tut ad esser bler pli grond. Quai è ina sfida per sasezza ch'ins sto anc dumagnar. Vul dir davent dal center da medias fin tar las localitads per ils atlets, i dovra bler dapli che durant la cuppa europeica. Ussa èn ver 50 atlets stads preschents, als campiunadis mundials vegnan quai ad esser var 150 atlets. Vitiers vegn l'entir accumpagnament.

In punct che ha chaschunà critica è il passadi davent l’arrivada fin tar la sutgera. Qua na pudevan ils atlets en sutga da roda betg passar senza agid. Il motto sto esser 100% senza barrieras. Uschia ha era Marlis Alig, la presidenta dal comité d’organisaziun dals campiunadis da l’auter onn, empermess da far remedura.

Cumpliments

I ha dentant era dà cumpliments per ils organisaturs, surtut las pistas sajan stadas optimalas. Era en connex cun ils hotels è vegnì ludà, ins haja fatg blera lavur per optimar uschia che vairamain tut ils atlets en sutga da roda hajan las libertads da sa mover senza barrieras.

Ulteriuras sfidas

L’uniun purtadra ed il comité d’organisaziun èn da lur vart era anc vi da recaltgar ils daners per il preventiv dals campiunadis mundials. Quest preventiv prevesa passa in milliun francs per realisar l'eveniment.

Per ils campiunadis da l’auter onn dovran ils organisaturs mintga di var 300 voluntaris, sin e sper las pistas. Era quai ina sfida ch’ils da Sursaissa èn vi d’organisar.

