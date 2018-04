La dumengia notg enturn a las 12 ha l'alarm da la lavina tschentà las glischs sin cotschen e serrà la via automaticamain.

Be in terz da la naiv e distatgada.

Ina part da la lavina da la Pala da Tgiern è vegnida giu la dumengia notg enturn las 12 ed è sa fermada gist sur la via che collia Camuns è Sutscheins. Uschia è ì liber in alarm ch'ha serrà la via automaticamain. L'alarm è curt suenter lura puspè vegnis schliads.

Ins quinta dentant ch'il material ch'è vegnì giu saja mo ina terza part da quai che vegn anc a vegnir. Perquai è l'alarm che mussa sch'ina lavina sa distatga vinavant en funcziun.

La lavina è quasi ina tradiziun da Pasca

La lavina da la Pala da Tgiern è enconuschenta. Ella vegn quasi mintga onn enturn Pasca, vul dir l’entschatta avrigl suenter grondas plievgias.

En il cas normal interrumpa questa lavina la via tranter las fracziuns Camuns e Sutscheins. La davosa giada ch'ella è vegnida giu enfin sin la via da Val è stà l'onn 1975.

RR novitads 12:00