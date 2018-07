Or da sil punct dals 26.07.2018.

Il spezial vi da la versiun da «Carmen» a l’Opera Viva si Sursaissa è, ch’ils aspectaturs vegnan confruntads gist cun duas Carmens. L’idea ha gì il reschissur Andrea Zogg.

Or da motivs da plaz ha el stuì desister sin grondas inscenaziuns da saut ch’ èn normalmain tipicas per questa opera. Si'idea è stada, da plazzar ina giuvna Carmen sin tribuna che duess animar il public da far ses agens patratgs sur da la vita preschenta e passada da la Carmen.

