La solista Flaka Goranci che gioga la Carmen, lauda l’inscenaziun d'Andera Zogg. Per ella dovri in reschissur da teater per far questa inscenaziun.

Per mai è Carmen emprim in toc teater e pir suenter ina opera.

Carmen pitschna

Zogg na fiss betg Zogg sch'el n'avess betg dà in'atgna tempra a questa Carmen da George Bizet. Uschia ha el inventà ina Carmen pitschna che cumpara vestgida sco la Carmen gronda ed accumpogna questa inscenaziun. I dat betg ina raschun ch’ins sa declerar per questa invenziun, Andera Zogg vul simplamain dar a l'aspectatur ina nova dimensiun da la femme fatal Carmen.

Plaz nunusità per giugar Carmen

Era mancan ils plazs usitads per l’opera Carmen, la citad da Sevilla, l’arena da cumbat da taurs, u la muntogna cun ils cuntrabandists. Tut questas scenas metta Andera Zogg en la tenda da Sursaissa sin la plazza da fiera da perdunanza.

Sche Andera Zogg aveva anc lamentà tar l’inscenaziun da Tell ch’el haja memia pauc plaz, ussa è el sa cunvegnì cun la tenda a Sursaissa e dovra quella sco lieu d’inscenaziun – la tenda da l’opera sco tenda dal gieu.

