Ina chasa senza tetg è adina in problem, surtut sch’i plova u naiva. Perquai spera il manader da la tgira da monuments dal Grischun, Simon Berger, ch’ins schlia quest problem.

Senza tetg - anc mai gì in tal cas

Normalmain emprovian els da chattar spert ina schliaziun cun ils possessurs, era per puspè pudair construir in object. A Trun saja quai ina constellaziun difficila cun plirs possessurs, di Simon Berger. Els n'hajan anc mai gì in cas che saja ì uschè ditg, fin ch'ins possia prender mesiras.

Impurtant per il maletg dal vitg

Simon Berger na discurra anc betg dad in donn total, dentant saja almain la mesadad da la Chasa Carigiet donnegiada. Per il manader da la tgira da monuments èsi cler ch’ins stoppia mantegnair quest object.

I na sa tractia betg mo da la chasa paterna da Zarli ed Alois Carigiet, era il lieu cun la baselgia ed il Museum Sursilvan Cuort Ligia Grischa saja impurtant per il maletg dal vitg da Trun.

La vischnanca ha fatg ina offerta per la Casa Carigiet. Uss ston ils possessurs da quella decider.

