Istoricamain è la «casa Hess» ina da las pli marcantas chasas da la vischnanca dal vitg. Sin la vopna da la chasa è da vesair il pavun da la famiglia nobla dals de Castelberg cun la data istorica da l’onn 1648. Da lez temp era Conradin de Castelberg parsura da la Ligia Grischa e pliras giadas è el era stà mistral da la Cadi sco era vicari en la Vuclina.

Tras ierta vegnì en possess dals Hess

Tras ierta e maridaglias è la chasa lura vegnida en possess d’in docter Hess. Ed ils ertavels èn anc oz en possess da questa chasa. Enconuschent era Willi Hess che manava a Glion in biro d’advocat, lez era in dals ertavels. Ses figl aveva alura vendì sia cumpart avant intgins onns a Guido von Castelberg. Ma las ulteriuras ertavlas, duas dunnas Couchpain, han fatg diever dal dretg da precumpra e la finala ha il Tribunal federal a Losanna decis en favur da las duas dunnas ed impedì la cumpra tras Guido von Castelberg.

Vischnanca aveva plans per in center dal vitg

La vischnanca da Mustér avess gugent realisà en connex cun la revisiun da la planisaziun locala in center en quest lieu, quai il 2009. Planisà era in center da cumpra cun garaschas sutterranas e cun in café en ina cupla da vaider. Ma las ertavlas n’han betg vulì quest project e n’han uschia era betg surdà en dretg da bajegiar a la vischnanca il sulom dal grond curtin. Era da menziunar è che la vischnanca avess gugent gì ina part dal curtin per far pli lad la via. Era qua han ils possessur impedì quai e betg vendì a la vischnanca ina part dal curtin. Ils parcadis ch’èn oz gist dasper la chasa han era duvrà in process da expropriaziun ch’ha la finala stuì ir sur il Tribunal federal a Losanna.

La chasa è uss venala – co vai vinavant

Speculà vegn d’in pretsch da cumpra da passa quatter milliuns francs. Cunquai che la chasa n’è betg vegnida renovada ils ultims onns, dovra quai dasper ils daners da cumpra era daners per renovar la chasa. Ma sch’ins mira sulet sin il curtin da questa chasa, che ha ina surfatscha da radund 3’200 meters quadrat ed ins quinta cun in pretsch da 300 francs il meter quadrat, lura vegnan ins sin in pretsch da radund in milliun francs sulet per il curtin. Ch’igl ha interessents per tals objects istorics è realitad, ma co i va enavant e sche questa chasa chatta novs proprietaris è il mument intschert.

