«Casa s. Martin»: Nov logo, nov bus ed in president che va

Sco ultim act uffizial ha Mathias Bundi preschentà il nov bus da la «Casa s. Martin» a Trun ed il nov logo. Suenter 24 onns ha el remess ses uffizi sco president da la cumissiun da manaschi e da la fundaziun «Casa S. Martin».

In nov logo, la nova pagina d'internet ed era il nov bus cumpletteschan il svilup che la chasa ha fatg ils ultims decennis. In svilup cun Mathias Bundi sco president da la cumissiun da manaschi e da la fundaziun «Casa S. Martin». La chasa d'attempads e tgira stettia sin bunas chommas, declera el.

« Jau vom cun in bun sentiment. Jau vom cun il sentiment che la chasa marscha bain. » Mathias Bundi

ant. pres. cumissiun da menaschi e da la fundaziun Casa s. Martin

Suenter 24 onns saja temp da far plaz ad insatgi auter che mainia vinavant la chasa, e perquai haja el remess ses uffizi sin la fin dal 2017, declera Mathias Bundi.

Renovaziuns ed engrondiments

Las soras da Glion che manavan la chasa l'emprim eran sa retratgas la fin 1994. Uschia hai gì num da restructurar l'entir manaschi. Mo era las renovaziuns ed engrondiments ch'èn capitads dapi lura sajan stadas ina gronda sfida, ha ditg Mathias Bundi. En tut èn passa 16 milliuns vegnids investids.

Ina sfida da chattar bun persunal

En la «Casa S. Martin» lavuran era bleras persunas indigenas. Quai na sa chapescha betg da sa sez, declera Mathias Bundi. Entant ch'ins pudeva engaschar pli baud dunnas da chasa per tgirar ils cussadents, dovria quai ussa persunas cun autas scolaziuns per ademplir las pretensiuns. Uschia saja quai grev da chattar bun persunal. Il meglier giaja quai cun tschertgar activ las persunas e dumandar

Ina successura u in successur per Mathias Bundi na datti anc betg. Il cussegl da vischnanca da Trun ha da far propostas per mauns da la fundaziun Casa Sogn Martin che fa lura l'elecziun. Las propostas duessan esser sin maisa la fin schaner.

