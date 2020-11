Trenar en in center da fitness en temps da corona munta sco dapertut distanza e reglas d'igiena super-consequentas! Ina situaziun che ha smatgà blers fans da fitness sin canapé enstagl da far insatge per la sanadad. Ina situaziun na disada er per il persunal da trenament che cusseglia la clientella.

Tuttina, trenament è pussaivel malgrà reglas da distanza. E la situaziun da corona pudess a lunga vista schizunt avair in effect positiv sin il cumportament da la clientella – esser saun e fit per ina pandemia. Per il manader e possesur, Tarzisi Arpagaus, schizunt motiv avunda per gronds pass en direcziun avegnir.