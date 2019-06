Il center da sanadad Puntreis a Mustér ha fatg l'onn passà in gudogn da 670'000 francs tar expensas da manaschi da 5,8 milliuns francs. Tenor il rapport annual dal center da sanadad è la chasa per senioras e seniors da las vischnancas Medel, Mustér e Tujetsch stada occupada l'onn passà per 99%. La chasa Puntreis ha a disposiziun 55 letgs da tgira.

RR novitads 17:00