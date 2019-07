Sco la gruppa d’interess «Prau la Selva» Flem communitgescha, ha ella surdà a la vischnanca l’iniziativa che vul mantegnair e renovar il center da sport cun il glatsch artifizial. 412 suttascripziuns han ils iniziants enturn Stefan Ueltschi e Tobias Seiler rimnà. En la vischnanca da Flem dovri 250 suttascripziuns per realisar ina iniziativa. La vischnanca ha ussa 8 mais temp da tractar quella iniziativa. Sper il giavisch principal da mantegnair il center da sport «Prau la Selva» vul l’iniziativa impedir in resort da vacanzas ed in lai en quella regiun.

