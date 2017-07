Chamona dal Biferten vegn engrondida

La chamona da crap dal Biferten (Durschin) che sa chatta sur Breil vegn actualmain engrondida cun ina part da lain massiv. Quai dat plaz per dapli giasts mo era dapli confort, betg sco ultim per il guardiachamona.

La chamona dal Biferten u bain sco ella vegn magari era numnada, la chamona dal Piz Durschin è sin 2'482 m. s. m. gist sut il Muot da Rubi, en il nord da Breil. Ella è vegnida construida 1'928 e porscha plaz per 24 persunas. Dapi la construcziun da la chamona da crap è vegnì fatg be pitschnas midadas en l’intern. Davos la chamona è vegnì bajegià londervi ina bargia. 2007 è vegni construì ina pitschna chasa sanitara per ademplir ils basegns per la protecziun da l’ambient e dals giasts.

Dapli plaz per giasts e guardiachamona

La chamona vegn engrondida en il vest cun ina construcziun da lain massiv. Tenor l’architecta Ulrike Hörler duai il caracter da la tegia da crap vegnir mantegnì.

La part nova da lain è construida ord elements da lain. La grondezza da quels èn vegnids adattads a la paisa ch’il helicopter po transportar. En tut vegnan 56 elements sgulads siadora.

La part veglia vegn auzada levamain per ch’ils dormitoris sut il tetg vegnian in pau pli confortabels. Il dumber da plazs da durmir resta tar 24.

Per il guardiachamona datti dentant ina stanza pli gronda. Dapli plaz datti era en la stanza da magliar ed en cuschina. Cunzunt tar la cuschina era quai nair basegn, per aviar plaz endretg da cuschinar per ils 24 giasts. Var 600’000 francs custa la renovaziun e l’engrondiment da la chamona. Daners che vegnan per part dal possessur, il Club alpin academic Basilea, da sponsurs e donaturs, dentant era dals chantuns da Basile-Champagna, Basilea-Citad e Grischun.

Nua è la chamona? 0:10 min, dals 13.7.2017

