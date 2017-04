Chantun approvescha project da rempars en Val Strem

La vischnanca Tujetsch survegn ina contribuziun maximala da 375'000 francs. En Val Strem duai vegnir bajegiads tschintg rempars cun ina lunghezza totala da 300 meters.

Ils tschintg rempars dal project duain reducir il privel per la serenera ed implants electrics per il cas ch'il flum pudess ir sur la riva ora. Ils 14 da mars 2016 hai dà ina gronda bova en questa regiun. Quellà gì in volumen da 200 chasas d'ina famiglia. Dapi lura exista il privel ch'il Strem pudess mobilisar crappa e gera.

