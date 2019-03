Tar Armon Ulber, il dirigent dal chor maschadà da Schluein nascha sco emprim il tema. Quest onn èn quai las chanzuns d'amur che van a prà cun il titel «In CUNter L'AUTER»

L'elecziun da las chanzuns che vegnan la finala chantadas fa Armon Ulber tenor las abilitads da ses chor. Quest onn chantan els Rumantsch, englais, franzos, talian e tudestg.

Tge linguatg è propi il meglier per chanzuns d'amur, qua van las opiniuns in ord l'auter. Ulber sez preferescha il rumantsch e l'englais per chanzuns d'amur. En il program da concert hai dentant per tuts insatge.

RR Total local 11:45