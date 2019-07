Velos d'electro èn en il trend. Adina pli blera glieud dovra tals velos. Consequentamain datti era adina dapli staziuns publicas per chargiar l'accu dals velos. En il chantun Grischun datti gia passa 60 da quellas staziuns. Passa la mesadad da quellas sa chattan en Surselva. La Surselva ch'è cun quai en ina rolla da piunier. Ma gist quella purschida procura per chaus cotschens.

Differents problems

Per l’ina na datti betg tut ils cabels da chargiar necessaris per ils differents models d'accu. Per l’autra vegnan ils cabels allontanads la saira da las staziuns. Quai per evitar ch’els vegnian engulads. Plinavant na datti tar las staziuns publicas er naginas bischlas da contact nua ch’ils velocipedists pudessan colliar lur agens apparats da chargiar.

Schliaziun en lavur

Responsabel per il mantegniment da las staziuns publicas en Surselva è Surselva Turissem. Sco Kevin Brunold, il mainafatschenta da l’organisaziun ha ditg, duain ils problems esser schliads enfin l’entschatta primavaira 2020.

