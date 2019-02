La chasa «Carigiet», ch'è daventada il mardi unfrenda d'in brischament, stat sut la protecziun da la tgira da monuments. Per la tgira da monuments è atgnamain cler che stgarpar giu la chasa na vegn betg en dumonda. Uss hajan ins dentant in cas da donn è quai midia la situaziun.

Medem vesa quai la vischnanca da Trun. Per il president communal è il bajetg da gronda impurtanza per il maletg dal vitg. Il president da la vischnanca da Trun, Dumeni Tomaschett, spera ch'il bajetg vegnì reconstruì. La chasa «Carigiet» saja in impurtant bajetg per il maletg da la vischnanca. Influenza sin la restauraziun da la chasa n'ha la vischnanca dentant betg.

Quai è ina pitschna catastrofa. Il donn material è enorm.

