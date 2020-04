Fin uss hajan els cletg ch’il coronavirus na saja betg arrivà en chasa, di il manader dal center da sanadad Puntreis, Diego Deplazes. Perquai possian ins era anc far tschertas activitads entaifer la chasa. Per visitaders è la chasa dentant serrada gia dapi quasi trais emnas. Uschia èsi da vesair en las medias socialas, persunas che dattan lotto e chartas e che chantan chanzuns. Era datti preschentaziuns da film per las abitantas ed ils abitants.

Ristg resta il persunal

Il pli grond ristg da vegnir cun il virus en chasa saja il persunal, di il manader dal center da sanadad a Mustér. Uschia dettia quai era novas mesiras, sco per exempel ch’il persunal na fetschia betg pli communablamain pausa, mabain en etappas e ch’el portia durant la lavur mascras da protecziun. Uschia veglian els evitar da purtar il virus en chasa. Era il chantun sustegna mesiras d’activitad entaifer las chasas d’attempads, quai saja sco en ina cuminanza d’abitar u en ina famiglia gronda.

Sch'i dat in cas, lura sa mida tut

En il cas dals cas ch’il virus chattass la via en il center da sanadad, lura na vegnissan talas activitads betg pli en dumonda. Era fissi lura probabel, ch’ins pudess serrar ed isolar las partiziuns. Sche quai dess in cas dal coronavirus, alura fissan duas stanzas prontas, nua ch’ins ha installà tut per inhalar e per dar infusiuns. Uschia pudess in pazient eventualmain restar era pli ditg en il center da sanadad e na duvrass uschia betg in letg en in ospital, di Diego Deplazas.