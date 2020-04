cuntegn

Chasa da tgira Sogn Giusep - Il virus è omnipreschent – dentant er la cumpagnia

Schegea che las visitas da parentella èn scumandadas, emprova la chasa da tgira da far il meglier ord la situaziun. Cunzunt la cumpagnia ed in discurs avert è impurtant per il bainstar durant il temp actual.