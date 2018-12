A Val Son Pieder è ina chasa istorica da passa 300 onns vegnida stgarpada giu, e quai senza spetgar ils 30 dis nua ch’igl è per ordinari pussaivel d’inoltrar in recurs a la dretgira administrativa.

La chasa istorica da passa 300 onns saja ina marcanta chasa a l'ur dal vischinadi da Leis, di il president da la protecziun da la patria Christof Dietler. Parts da la chasa pudessan perfin esser passa 500 onns veglias. E ch’il possessur da la chasa stgarpia giu ella e mettia tuts avant in «fait accompli», saja ina catastrofa, accentuescha Dietler.

Vischnanca ha decis da betg metter sut protecziun

Tenor il president da vischnanca da Val Stefan Schmid haja la vischnanca decis il venderdi avant in’emna da betg metter sut protecziun la chasa pertutgada. Ils ultims 50 onns saja la chasa stada vita ed uschia saja la vischnanca sa decidida da dar la lubientscha, era perquai sch’ins na fetschia nagut alura vegnia la chasa cun il temp tar in problem da segirtad, ha ditg Schmid.

Temp da far recurs betg resguardà

In dals problems saja dentant ch’il temp da far recurs da 30 dis tar la Dretgira administrativa na saja betg vegnì resguardà. Ord vista da la vischnanca saja uss d'examinar giuridicamain tge far, ma da principi saja uss il chantun ni meglier detg il departament chantunal per la protecziun da monuments responsabla per examinar il cas e sche necessari prender mesiras, ha ditg Schmid.

Il possessur da la chasa n'è betg stà cuntanschibel per RTR.

