In saut sin la suga

Per las chasas d'attempads han las decisiuns dal Cussegl federal da puspè far pli severas las mesiras encunter corona il mument ina pitschna influenza. Visitas d'ordaifer per ils cussadents restan vinavant lubidas.

Emprendì ord il scumond da la primavaira

Las experientschas da la primavaira gidan en la situaziun actuala da vegnir a frida cun la situaziun. Uschia ha la chasa d'attempads e da tgira a Glion gia introducì avant il decret dal Cussegl federal mesiras pli severas. Tenor la manadra da la chasa è il contact dals cussadents tranter la trais partiziuns limitada. En la part publica ston tant las visitas sco era ils cussadents purtar mascras da protecziun. Per las persunas che vegnan sin visita datti reglas pli severas.

Nagina praschun

Ils responsabels ston decider quant fitg ch’els vulan restrenscher la libertad dals singuls cussadents per evitar ch’il coronavirus vegnia puspè en chasa.

Nus n’essan betg ina praschun! Quai è il problem che nus avain. Nus essan sco sin il fil d’in culm nua ch’ins sa dar d’ina ni da l'autra vart giu cura che nus stuain decider tranter la libertad dal singul e la segirtad da l’entira chasa

La pussaivladad da visitar ils cussadents vulan ils responsabels mantegnair uschè ditg sco pussaivel.