Dapi il 2016 maina Andreas Grob sia atgna chascharia a Breil en Surselva. Il contact persunal cun ils purs, ma era la buna qualitad da latg e la finala il grond tschaler da chaschiel han la finala manà a la decisiun per il giuven signun. La gronda part dals products vegn perquai era vendida sur ils chanals convenziunals, quai vul dir en l’atgna stizun ni en autras stizuns localas. Per pudair producir dapli products e forsa era pussibilitar ina vendita online, duvrass quai dapli plaz.

Bildergalerie

1 / 4 Legenda: Andreas Grob en ses tschaler da chaschiel. RTR, Gionduri Maissen 2 / 4 Legenda: La chascharia a Breil en Surselva. RTR, Gionduri Maissen 3 / 4 Legenda: La chascharia a Breil en Surselva. RTR, Gionduri Maissen 4 / 4 Legenda: Il tschaler da chaschiel è modern e grond. RTR, Gionduri Maissen

Plans per engrondir

La corporaziun vul engrondir il manaschi, quai fetschia plaschair e motiveschia, di Andreas Grob. Uschia saja planisà d’engrondir la stizun dasper la chascharia ed era da midar l’intent da l’abitaziun sur la chascharia. Uschia possian ins restar cumpetitivs e quai saja la finala il recept per il success. In auter recept per avair success saja la regiunalitad – e lezza na possian ins betg cumprar, lezza stoppian ins viver, di Andreas Grob.

Ideal fiss dapli latg

Cun las midadas tar Bio-Suisse saja da spetgar che la quantitad da latg sa reduceschia. Quai na saja betg propi ideal, ni per el ni per la corporaziun. Il tschains ch’el paja saja lià cun il quantum latg ch’el elavuria. Dapli latg, dapli tschains ch’el stoppia pajar. Ma da chattar ulteriurs producents da latg en la regiun na saja betg simpel, ma el saja optimistic per il futur, di Andreas Grob. Surtut era perquai ch’il turissem a Breil saja sa sviluppà fitg ferm ils davos onns cun la construcziun dal ressort Pradas. E quai svilup na saja betg a fin, quai che saja la finala era positiv per lur chascharia, accentuescha Grob.