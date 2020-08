La fevra da chatscha crescha ad in crescher. En 10 dis èsi uschè lunsch la chatscha auta grischuna cumenzà per varga 5'500 chatschaders e chatschadras è quai il pli bel temp dal onn.

Igl è adina in plaschair sch'ins sa ponderar ch'ì cumenza bainbaud. Jau hai qua tschaffen.

A Trun èn ils chatschaders s'entupads curt avant l'entschatta ad in tir intern. Per sajettar en la buis, dentant era per star da cumpagnia e manar in discurs davart lur temp che vegn.