Tals cas possian capitar, di Felix Hahn che maina il post per chauns che protegian muntaneras tar Agridea, l'associaziun che promova il svilup per l’agricultura e per il spazi rural. El possia dentant dir nagut sur da Adele, perquai che quest chaun na saja betg registrà en lur program naziunal. Là vegnian ils chauns scolads tenor tscherts principis.

Muntanera n'haja betg acceptà chaun

Ina raschun daco che Adele haja bandunà la muntanera possia esser che la muntanera n'haja betg acceptà ella. Ma normalmain turnass il chaun alura a chasa. Sch’el n'haja dentant betg fatg quai saja el forsa sa disgrazià.

Betg agressiv envers ils umans

Ed en cas ch’ins entaupia insanua in chaun da muntaneras persul na saja quai betg in problem. Il mument che quest chaun saja senza muntanera saja el sco auters chauns era, di Hahn. El na saja betg agressiv envers ils umans.

Auter fiss quai sa chapescha sch’el ha l’incumbensa da proteger ina muntanera. Alura stoppian ins resguardar tschertas reglas sco per ex. esser calm e betg s’avischinar spert a la muntanera (cun velo da muntogna). Sch’il chaun giappa duess ins ir enavant plaunsieu cun tegnair en egl el. Bun saja da betg ir atras ina muntanera.

