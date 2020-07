A Sursaissa procuran quatter chavals ruts or dad ina saiv per da tutta sorts supposiziuns en il vitg.

In chaval mort ed in blessà – e tgi è la culpa?

Igl era la notg dal venderdi sin la sonda vargada che quatter chavals a Sursaissa èn ruts or da lur saiv. In dad els han ins chattà suenter mort ed in blessà. En il vitg ha quai procurà per inqual discussiun ed er supposiziuns. Pertge eran ils chavals ruts ord lur saiv? È il luf la culpa?

Sin il plaz eran la sonda er il veterinari che ha tramess il chaval blessà en la clinica d'animals ed il guardiaselvaschina che ha examinà la situaziun per l'uffizi:

Ins ha dentant vis al lieu ch'il chaval n'è betg vegni mazzà dal luf. Er las blessuras n'eran betg dal luf, ha constatà il guardiaselvaschina. Ins po però betg excluder ch’il luf saja stà en il conturn.

Al lieu sajan vegnidas prendidas emprovas per examinar la DNA. Quai dovria dentant ses temp. Perquai possian ins quintar cun ils resultats pir en quatter emnas.