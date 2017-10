CHF 45'000 per loipa ennavada tranter Trun e Surrein

Sin la stagiun d'enviern 2017/18 vegn la loipa da 4 km tranter Trun e Surrein per l'emprima giada ennavada. Nordic Surselva, il Club da skis Trun e las vischnancas da Trun e Sumvitg surpiglian ils custs.

La loipa tranter Trun e Surrein duai vegnir averta l'enviern 2017/18 gia l'entschatta december. Sco quai che l'agentura da novitads rumantscha (ANR) rapporta, succeda quai cun dus chanuns da naiv a Trun/Pustget e Surrein/Igniu. Quels produceschan ca. 5'000 m3 naiv ch'è necessaria per cuvrir la loipa da 4,1 km lunghezza e 4 m largezza cun 30 cm naiv. Davent dal november duai la naiv vegnir producida e repartida cun camiuns e tractors sin la loipa.

Ils custs per quai project d'emprova, inizià da l'uniun Nordic Surselva, muntan a radun 45'000 francs. Purtads vegnan ils custs da Nordic Surselva, dal Club da skis Trun e las vischnancas da Trun e Sumvitg. L'aua per producir quella naiv, ca. 2'500 m3 aua, retiran ils chanuns da las raits d'aua da Trun e Rabius. Cunquai ch'in chanun producescha enturn 36 m3 naiv per ura, uschia ch'ils dus chanuns dovran radund 70 uras per producir avunda naiv per preparar la loipa.

Quai project d'ina loipa ennavada tranter Trun e Surrein è la terza loipa cun naiv artifiziala en Surselva. A Mustér/Fontanivas hai dà in project d'emprova per ennavar ina loipa l'enviern passà. Ina emprova che ha gì success e che duai vegnir repetida tenor basegn era quest enviern. Ed a Sedrun exista dapi l'onn passà ina loipa da 3 km cun naiv artifiziala tranter la serenera ed il campadi en il funs da la val.

