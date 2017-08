Chor baselgia è impurtant per Segnas

Il Chor baselgia Segnas che festivescha il giubileum da 100 onns ha in'impurtanta funcziun per il vitget.

Il Chor baselgia Segnas che dumbra 33 commembras po festivar il 100avel anniversari. El è tenor il president dal chor, Edwin Deflorin ina impurtanta pitga per la cuminanza dal vitg da Segnas. Cun lur activitads sco l’exposiziun d’art la fin da december, lur chant per festas dal vitg ed anniversaris dals vischins pli vegls sajan els activs e dettian a las vischinas ed ils vischins la pussaivladad da s’inscuntrar e tgirar la cuminanza. Era ils commembers èn da l’avis ch’i giaja betg mo per il chantar, mabain era per la collegialitad ed il star da cumpagnia.

Il cumenzament

Il chor è vegnì fundà 1917. Tenor la cronica ch’il chor ha edì e che po vegnir cumprada avevan ils giuvens da lez temp emprendì da chantar durant il temp activ da militar. Quai haja dà l’impuls da fundar in chor en il vitg da Segnas. Heinrich Stiefenhofer e Gion Antoni Durschei hajan surpiglià il timun dal chor. Il scolast Ludivic Huonder ha mussà da chantar. L’emprim ha il chor chantà chanzuns profanas e pli tard lura er chanzuns per chantar en baselgia.

RR actualitad 11:00