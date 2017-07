Chor maschadà ad hoc Sagogn va a la festa da Unspunnen 2017

Sin dumonda dal comité d’organisaziun ha il chor baselgia refurmà Sagogn tschertgà ulteriuras chantaduras e chantadurs per in concert ad Interlaken.





In punct dal program da la festa dad Unspunnen ch'ha lieu quest onn ad Interlaken è ina saira da concerts en la baselgia dal chasti dad Interlaken; concerts da quatter chors da las quatter regiuns linguisticas da la Svizra. Ils organisaturs han era tschertgà in chor rumantsch.

L'anteriura plevonessa da Sagogn Ivana Fucik – ella lavura uss a Meiringen en la Surselva bernaisa – ha dà il tip da dumandar il chor baselgia refurmà da Sagogn. Lez ha gì grond plascher da quella damonda, dentant han las 15 commembras e commembers dal chor decidì d'ir en la Surselva bernaisa mo sch'els survegnian sustegn d'ulteriuras chantaduras e chantadurs. Uschia va uss il Chor maschadà ad hoc Sagogn ad Interlaken.

Mo 15 chantaduras e chantadurs na tanschan betg

Il chor baselgia reformà Sagogn ha gì grond plaschair da quella dumonda, dentant han las 15 commembras e commembers dal chor decidì d'ir en la Surselva bernaisa mo sch'els survegnian sustegn d'ulteriuras chantaduras e chantadurs. Chantar mo cun las 15 persunas en ina baselgia uschè gronda sco ad Interlaken fiss stà difficil, di il dirigent dal Chor maschadà ad hoc Sagogn, Georg Candrian. Chattar ulteriuras chantaduras e chantadurs n’è dentant betg stà in problem.

2 emnas per chattar avunda rinforzament

Sursiglir cuntegn supplementar Las chanzuns Da casa

Il cumün in silenzi

O notg, ti benedida

Alla patria

La sera sper il lag

Mia steila

La flur striauna

Chanzun da saut

Cur chi vain la not

Serenada

La youtse (chanzun communabla)

Entaifer pauc dapli che duas emnas hajan els savì furmar il Chor maschadà ad hoc Sagogn cun 34 persunas. Avunda per ir ad Interlaken. In chor ad hoc è dentant adina ina sfida per il dirigent, di Georg Candrian, cunquai che las chantaduras e chantadurs n’hajan mai chantà ensemen. Era il temp da preparaziun saja fitg curt. L’invit dals organisaturs da la festa ad Interlaken ha il chor survegnì pir il matg passà. Quai vul dir ch'il chor ha mo ca. 10 exercizis enfin il concert. Ed en quai temp ston las chantaduras ed ils chantadurs emprender betg main che 11 chanzuns.

D'avantatg saja, ch'ils organisaturs da la festa da Unspunnen han giavischà chanzuns popularas. Bleras chantaduras e chantadurs han gia chantà ina ni l'autra da quellas chanzuns e quai gidia d'emprender ellas ton pli spert. Il dirigent Georg Candrian è en mintga cas plain fidanza, ch'il concert vegn a gartegiar.

