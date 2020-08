Chors e lur dirigents ston ir novas vias e chattar schliaziuns, co e nua chantar. Ina gronda sfida per ils blers.

Chantar en temps da corona è ina gronda sfida per ils chors e lur dirigents. Pon tuttas mesiras da protecziun vegnir resguardadas? È chantar cun tegnair distanza insumma pussaivel? Vali la paina dad organisar e da sa preparar sin ils concerts da Nadal?

Per il musicist e dirigent Clau Scherrer èsi impurtant da pudair vinavant far exercizis cun ses chor «Cantus firmus Surselva», er sch'igl è pervi dal virus be pussaivel da far provas en pitschnas gruppas. I saja enorm impurtant che dirigentas e dirigents s’inscuntrian cun lur chantadurs e musicants.

Nus stuain dar ad els la pussaivladad da far musica, da chantar, e betg che blers stettian a chasa e dettian si.

Exodus da chantadurs?

Era Roland Capeder, dirigent dal chor viril Salouf e president da l’uniun da chant districtuala Alvra di, che la situaziun dettia da pensar. Surtut la situaziun areguard la glieud pli passada en ils chors saja ina gronda sfida.

I pudess esser che glieud pli passada chala pli baud che previs, pervia dal virus e la vegliadetgna.

Sco Roland Capeder di enavant, fan ils chors dal Surmeir ina pausa durant la stad. Malgrà corona spera el dentant, ch’els possian sa preparar per il giubileum da 150 onns chor viril Salouf il 2022.

Chantar era per mantegnair ils contacts socials

Per il president dal chor viril da Domat, Ludwig Coray, èsi impurtant da chantar enavant, surtut era per mantegnair ils contacts socials. Els hajan gia cumenzà puspè il zercladur cun las emprovas ed els veglian chantar regularmain cun resguardar las mesiras da protecziun. Sco il president dal chor viril Domat di saja quai dentant grev da chantar uschia. Els stoppian far gruppas in zic pli pitschnas ed i dettia er in pau lavur.

Sch’ins fa nagut è il privel grond ch’i dat extradas, ed ozendi èsi era grev da survegnir novs chantadurs.

Concept da protecziun per ils chors

Uss stoppian ils chors esser creativs e chattar schliaziuns, co e nua ch’els possian chantar, manegia Lucretia Bärtsch. La presidenta da l'uniun da chant dal Grischun menziuna, che l'uniun svizra haja elavurà in concept da protecziun per ils chors. Esser responsabels per metter en pratica il concept sajan ussa ils chors.

Mintga chor sto ponderar sez, co ch'el po realisar il concept da protecziun.

Bärtsch è dentant persvadida che chantaduras e chantadurs na chalian betg da chantar pervia dal virus e che corona na vegnia betg a scurlar atras ils chors dal Grischun.