La fin d’emna passada èn tiraduras e tiradurs sa preschentads al tir champester. Quest eveniment popular ha ina lunga tradiziun en Svizra, gia il 1872 è stada l’emprima concurrenza.

Sajettar sin 25 meters

Era en il stan da sajettar a Sars-sut / Fontanivas en la vischnanca da Mustér han commembras e commembers dal Club da pistolas Cadi absolvì il program da 18 sajets sin 25 meters. Il resultat maximal è 180 puncts.

Ma era cun resultats da 176 (Rico Duff) ubain 174 puncts (il record da Peter Schneider) pon ins esser cuntent.

Legenda: Ina tiradura e dus tiradurs en acziun RTR, Hubert Giger

Ina dunna che sajetta dapi quasi 30 onns cun pistola è Marlis Oertli. Per cuntanscher in bun resultat dovra quai tschertas premissas. Sch’ins vegnia sin il stan da sajettar ch’ins saja agità, haja quai ina tscherta influenza sin in resultat.

Cundiziun, ruassaivladad ed in bun egl.

Rico Duff , ch'è gia sa qualifitgà per il final svizzer da sajettar cun pistola, di ch’el treneschia duas giadas ad emna. Per el saja quai in hobi.

Per Herbert Wetzel, il president dal Club da pistolas Cadi, che ha tranter 55 e 60 commembras e commembers activs e passivs, èsi dapli ch’in hobi.

Ins ha fatg militar per sa defender, sch’i vess da dar ina giada insatge.

Legenda: I dat models differents da sajettar RTR, Hubert Giger

Il tir champester: tradiziun, sport e hobi. La finala èn ils exercizis dentant era ina pussaivladad da star da cumpagnia. E sco Herbert Wetzel ha ditg, saja quella vegnida in pau a la curta durant il temp da la pandemia.