Dapi la radunanza generala dals 12 da matg 2017 èn mo duas persunas pli en suprastanza. Perquai fa l’Uniun da tschaiver Mustér in appel sin sia pagina d’internet. Ella tschertga persunas per ch’ins possia mantegnair il bel usit da tschaiver a Mustér.

Tematisà 2015 da schliar l'uniun

La suprastanza haja gia tematisà avant trais onns, sch’ins veglia schliar l’Uniun da tschaiver da Mustér, di la cassiera Natalia Manetsch. Là avevan els fatg inserats en gasettas, annunzias en facebook etc. per tschertgar persunas. Fin l’onn passà eran els anc tschintg en suprastanza: cun president, cassiera, actuar, assessur e scheffa da material.

Perquai ch’els sajan il mument mo dus en suprastanza, hajan els dapli lavur, surtut ils dis ch’els stoppian organisar il til da tschaiver. Quai saja in temp intensiv da vegnir ensemen cun tut las persunas, di Natalia Manetsch.

Betg anc ponderà co enavant

La dumonda è: Co enavant? Els n'hajan anc fatg grondas ponderaziuns. Els veglian guardar co quai giaja cun il tschaiver da quest onn cun il til, la Sibla e la Dretgira nauscha. Mo per pudair cuntinuar cun la lavur en suprastanza stuessan els avair almain ina ulteriura persuna.

Radunanza da fundaziun 1984

L’istorgia da l’Uniun da tschaiver da Mustér cumenza cun in eveniment dal favrer 1979: In slalom internaziunal da la FIS sin il territori da skis. A questa chaschun avevan l’uniun da cura e las uniuns indigenas organisà ina festa populara ed in til dals uffants cun il motto da tschaiver. Alura han ins installà in comité che ha stuì organisar las proximas festas da tschaiver. 1983 datti l’emprim protocol da l’uniun da tschaiver, la radunanza da fundaziun è stada ils 5 da favrer 1984.

La Dretgira nauscha è renaschida il 1987 (suenter ca. 200 onns). La Sibla è puspè cumparida il 1996 suenter ina pausa da 15 onns (las emprimas ediziuns èn stadas da 1972 - 1981). Iniziant ed editur è stà Rico Castelberg. Sco el ha raquintà è l'emprima Sibla vegnida stampada en la Bassa, perquai che dr. Sep (Giusep Condrau) aveva vis la gasetta da tschaiver ed aveva scumandà da stampar ella en la stamparia da Mustér.

