Cun l'exposiziun «Via Glion» ha la vischnanca Ilanz/Glion realisà in sboz per l'avegnir da ses territori communal. Quai en il rom da l'incumbensa dal chantun a tut las vischnancas grischunas da realisar in plan directiv che duai unir planisaziuns e leschas.

Il chau davos l'exposiziun en il Center Mundaun è la presidenta communala, architecta ed experta per il svilup urbanistic, Carmelia Maissen. Per il Telesguard ha ella dà pled e fatg davart intginas da las ideas a Dumeni Casanova ch'è naschì e creschì si a Siat ed è inschigner da construcziun auta pensiunà. L'um da 78 onns ha bajegià numerus objects en la regiun.

Fitg bain plascha a Dumeni Casanova tranter auter en l'idea da metter in tetg sur la via Alpsu ed uschia reviver il quartier S. Clau. El vesa grond potenzial en l'idea da cuvrir la part da la via principala cun bler traffic che maina gist sper il Rain e sparta là Glion. Precis quai saja stà l'idea davotiers, uschia Carmelia Maissen. Quai augmentassia la qualitad en quel quartier, creass novs spazis e dess ina nova valita al Rain che saja entaifer la vischnanca strusch preschents. Quai malgrà che Glion sa numnai l'emprima citad sper il Rain.

In zic quitads per il vitg nativ

In segn da dumonda metta Dumeni Casanova davos l'exposiziun en quel senn ch'el manegia che ses convischins da Siat na sajan betg propi quels che possian dir bain tge ch'els veglian. Ma precis quel quità veglian els era pigliar in zic cun questa exposiziun e cun investir tant temp en l'exposiziun e discussiun dals plans per l'avegnir, ha ditg Carmelia Maissen. I giaja er per mussar che tuts sesian en la medema bartga e stoppian ponderar ensemen en tge direcziun ch'ins veglia ir en l'avegnir cun la vischnanca.