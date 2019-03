Co vai cun il teater da giuvens?

Il «Teater Giuven Grischun» s'engascha gia dapi otg onns per che giuvens dastgan s'exprimer sin la tribuna da teater. Er quest avrigl dattan els puspè trais differents teaters a Cuira, Samedan e Glion.

Tar las emprovas en la baselgia Sontga Margareta a Glion han ils giuvenils mussà bler entusiassem per il teater. Dentant - en lur conturns sajan els plitost ils unics che han quella passiun. I na saja betg pli uschè moda da dar a teater.

Quai s'accorscha era l'iniziant dal «Teater Giuven Grischun» Roman Weishaupt. Surtut era perquai che giuvenils midian savens projects ed interess, saja mintg'onn ina gronda sfida da chattar avunda acturs per lur teaters.

Dentant - uschè ditg ch'i dat glieud che s'engascha per il teater giuven - in zic la basa per il teater popular - na svaneschia il teater betg uschè spert. E fin ussa haja quai anc adina funcziunà.

