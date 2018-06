Surselva - Colliar giuven e vegl tar il public viewing a Vella

Dumengia saira ha l’equipa svizra procurà per ina gronda surpraisa. Ella è stada buna da far frunt als favurits, numnadamain a l’equipa brasiliana. Cun in pari da 1:1 vessan be ils paucs fatg quint, n'era quels al public viewing en Lumnezia betg.