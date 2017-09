Collisiun d'auto sut Dardin

Dus autos èn collidads en ina storta sut il vitg da Dardin, sin la via direcziun Breil.

In automobilist da 50 onns è charrà la gievgia curt avant las 18:00 uras da Breil direcziun Tavanasa. Il medem mument è ina dunna da 73 onns charrada cun ses auto en tschella direcziun. Sut Dardin èn lura ils dus autos collidads en ina storta nunsurvesaivla. Las duas persunas èn vegnidas blessadas be levamain ed èn sezzas sa rendidas tar il medi per ina controlla. Ils autos èn vegnids donnegiads fermamain ed han stuì vegnir runads davent d'in auto da pannas. La polizia chantunala examinescha anc co l'accident ha pudì capitar.

RR novitads 15:00