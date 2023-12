Dapi la fusiun da las 13 vischnancas d'avant 10 onns na vegn la vischnanca da Glion betg propi sin turas. Las prognosas e las empermischuns ch'ins aveva fatg lura, n’èn betg sa verifitgadas. La vischnanca è lunsch davent d'esser ina unitad e cun las finanzas èsi i dal mal en il mender. Tuttina vesi ora tar la relaziun tranter la suprastanza ed il parlament communal. Il parlament ha dà a sasez il pensum da vulair dir a la suprastanza tge ch'ella ha da far, enstagl da chattar schliaziuns. Quai fa il parlament ussa dapi 10 onns ed il resultat è, ch'i dat ina bloccada politica. La vischnanca da Glion è paralisada.

Schliaziuns... naginas. Glion sco center da la Surselva ha per exempel dà giu il contract da prestaziun da la Spitex – ed a la rait da sanadad Surselva na vul ella per il mument era betg sa participar. Sco schliaziun per meglierar la situaziun finanziala vulan ils responsabels far sa participar pli fitg las vischnancas vischinantas vid ils custs da sanadad da l’ospital e vi da las grevezzas dal lieu da center.

Era il chantun pudess auzar las summas or da la gulivaziun da finanzas. Tschels duajan gidar. Atgnas soluziuns na datti el mument naginas. U sch'i dat ina giada ina da quellas, sco per exempel la strategia d'immobiglias, lura sa tschenta quella en truclet perquai che nagin na vul sa brischar la detta vida quest fier chaud. Il center da la Surselva sa tschenta plaunsieu sco pazient sin la staziun intensiva. Sa quai esser la pretensiun che la vischnanca da Glion ha a sasezza? Strusch. Il center vess dad esser il motor da la regiun. Per che quai po gartegiar ston tuts e tuttas che sesan en il parlament ed en la suprastanza communala da Glion metter d'in maun ils interess privats e far quai, perquai ch'els èn elegids. Represchentar il pievel e guardar che la vischnanca vegnia plaunsieu sin ina frastga verda, pertge pir cura ch’il roser è setgà vi, na gidi betg da dar aua ad el.