A Trin datti in rempar per il torrent, la Turnigla. Quai è in aual da muntogna che traversa il territori d'abitadi da Trin Mulin. La regenza grischuna ha dà glisch verda per il project che prevesa da construir ina rampa da blocs da crap per segirar las punts, las cuvridas ed auters stabiliments d'infrastructura. La rampa duai remplazzar la fortificaziun dal letg da l'aual ch'è per gronda part destruida. Ils custs totals muntan a 420'000francs. Confederaziun e chantun surpiglian 231'000 francs.