Conservada sin il funs dal lai - La punt zuppada dal Lucmagn

Mo mintga per onns vegn la punt che sa chatta sin il funs dal Lag da Sontga Maria visibla. La primavaira sche il lai ha strusch aua, pon ins lura vesair ella. Ina punt conservada da l'aua, in toc istorgia che è glaiti puspè zuppà per plirs onns.