L’atelier d’architectura Schmidt a Trun è enconuschent sur ils cunfins da la Svizra per las construcziuns persistentas cun materials natirals ed en spezial cun strom per l’isolaziun. Aschia ha Werner Schmidt gia realisà l’emprima chasa da strom il 2001 a Mustér.

Dapi lura ha il biro d’architectura che vegn uss manà da dus dals trais uffants da Werner Schmidt, Paul ed Anna Schmidt, realisà blers bajetgs cun isolaziun da strom – ma ina tala surbajegiada fin uss anc betg.

Il project è unic, per l’ina vegn construì cun materials natirals, per l’autra duai il diever d’energia vegnir reducì sin in minimum e lura duai era dar in spazi per sentupadas.

In project unic

Gia il lieu dal project è per la regiun da Turitg unic, di Paul Schmidt. Uschia na dettia quai strusch pli areals betg surbajegiads ch'èn datiers d’ina staziun. Ed uss hajan els il cletg da construir en in tal lieu ina surbajegiada. Quai saja tut spezial, di Paul Schmidt.

Realisadas duain vegnir trais chasas cun en tut 28 abitaziuns. Ils materials che vegnan duvrads èn tradiziunals sco arschiglia, chaltschina e strom. En pli è l’entira construcziun ord da lain. Per levgiar la construcziun vegnan tut las paraids pre-fabritgadas en ina lainaria en il chantun Berna e lura montadas al plazzal. La montascha duai durar en il cas ideal 5 fin 6 emnas, di Paul Schmidt.

