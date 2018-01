Corinne Staub sa ch’i vegn betg ad esser lev a la testa

Sch’il pensum fiss stà lev na vess il presidi da Sedrun Mustér Turissem (SMT) betg interessà ella, di la dunna da 45 onns. Ella vegn proponida da las suprastanzas communalas da Mustér e da Tujetsch per manar l’organisaziun turistica sisum la Surselva.







Dacurt haja insatgi ditg ad ella ch’ella vegnia a chattar in mantun stgaglias. Mo quai saja ina dumonda da la perspectiva. Là nua ch'insatge na giaja betg sco ins giavischia dettia quai pli bleras pussaivladads da far funcziunar quai. Sche quai na gartegia betg, stoppian ins forsa laschar ir tut da l’aua giu.

Ed ins haja era gia fatg prognosas e ditg che suenter in onn bittia el tut dal tempel en. Mo Corinne Staub manegia ch’ella na veglia betg ceder suenter in onn, dentant insacura possia quai alura esser da memia da mo schliar dispitas etc.

Adatg da l'eco

Sco spezialista da communicaziun cun in'atgna firma a Turitg sa ella dentant, co ins po evitar dispitas. I dependia co ins discurra cun la glieud e co ins sa preschenta ed agescha. U ditg cun auters pleds: Sco ins clomia viaden en il guaud, saja l’eco. Ins stoppia dentant ponderar, tgi che clomia.

Furmar in team

Ina da sias emprimas lavurs sco nova presidenta da Sedrun Mustér Turissem (sch’ella vegniss elegida) fiss da furmar in team. Ins sto era eleger novas persunas en suprastanza a la radunanza extraordinaria dals 18 da schaner. E pli tard sto lura anc vegnir elegì in nov directur. Furmar in team saja surtut ina lavur davos las culissas, ed ella possia s’imaginar che quai na cuntentia betg la populaziun: SMT haja ina organisaziun nova, dentant na marschia nagut. Staub cumpareglia la lavur da furmar in team cun in trenader en il sport, per ex. en il ballape. Sch’ins haja ina equipa nova na sappian ins betg anc, tge fermezza che mintga persuna haja.

Pensar regiunal

Sco sportista (che va tranter auter cun velo e cun skis) e sco persuna che è regularmain a Mustér – ella posseda ina abitaziun secundara a Faltscharidas dapi 2013 – enconuschia ella la regiun e chapeschia era bain rumantsch. Ella veglia ch’ins patratgia en l’avegnir surtut era regiunal, vul dir per ex. sch’ins haja ina loipa da pass lung a Sedrun ubain in center da sport e cultura a Mustér, duai quai avair in effect fin a Glion. E sch'ina strategia na funcziunia betg, haja ella en quests cass era in plan B e C.

