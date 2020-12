Il trend da far turas da skis ubain ir cun gianellas ha cumenzà gia ils ultims onns. Uss para quest trend dentant da survegnir anc in ulteriur schlantsch.

Tschertgar il ruassaivel, giudair la natira, sa mover e morder in zic enfin sisum la muntogna. Quai èn motivs per Gian Andrea Beer da far adina dapli turas en la muntogna. Avant dus onns ha el cumenzà entras collegas. Corona saja forsa anc in motiv dapli da far quest sport, cunquai ch'ins na sappia mai cura las pendicularas serran. Dentant di el, era uschiglio avess el cumprà quest enviern in equipament da skis da turas.

Che chalzers, skis da turas e gianellas èn fitg dumandads, senta era Marcus Michel che posseda ina fatschenta da sport individual. Gia ussa sajan tscherts products vendids ora ed empustar suenter nova rauba betg pussibel perquai che la dumonda saja uschè gronda.

Nagin material, dentant savida dat Otti Flepp vinavant. El è guid da muntogna ed era quest onn ha el gia manà plirs curs da lavinas. Adina dapli indigens mussian interess per quests curs. Il trend haja cumenzà gia avant 2-3 onns e creschia uss anc. Actualmain manchian ils osps da l'exteriur, persuenter vegnian ils indigens.