Restaurants ed ustarias ston pli probabel avair serrà anc il mais da favrer. Questa proposta fa il Cussegl federal.

Malsegirtad

I saja ina malsegirtad dapi l’entschatta, di Yvonne Monn che maina l’ustaria Cruna a Sumvitg. Ins na possia betg sa fidar da quai ch’els din.

Ins na po betg planisar insatge a la lunga, nus stuain esser fitg flexibels e midar trasora concepts.

Legenda: Yvonne Monn da l'ustaria la Cruna a Sumvitg. MAD, Cruna Sumvitg

Sustegn minim

E ditg na possia quai betg ir uschia vinavant, di la dunna che maina la Cruna dapi dus onns. Insacura stoppia ella far in quint. Ella saja bain persula e na stoppia guardar da persunal. Ma ella n'haja betg las entradas sco auters hotels, ed uschia saja il sustegn ch’ella survegnia fitg minim.

Buna situaziun cun la loipa

Claudia Maissen che maina l’ustaria Placi Pign a Surrein ha pauca chapientscha per las decisiuns dal Cussegl federal. Ella fa attent a la situaziun dals negozis gronds cun blera glieud e la na schabegia nagut. Ma ella haja anc ina buna situaziun cun la loipa.

Ils dis tranter Nadal e Bumaun hai jau fatg take away, e quai fatsch jau vinavant.

Legenda: Claudia Maissen, manadra da l'ustaria Placi Pign a Surrein. MAD, Ustaria Placi Pign

Pli paucs indigens

Er Yvonne Monn ha ina pitschna carta cun spaisas ch’ils giasts pon prender cun els. Ils giasts – quai èn surtut ils indigens. Ma ella ha gì bler pli paucs indigens che sajan vegnids en l’ustaria.

La glieud è uschè tementada e na gughegia betg da vegnir.

Legenda: Il menu da take away da l'ustaria da la Cruna a Sumvitg. MAD, la Cruna

L'aspect social

E Claudia Maissen menziunescha anc in aspect social, sche las ustarias èn serradas. Quai haja consequenzas gist per las persunas che sajan persulas a chasa e na possian betg vegnir a baiver in café.