La Arena Alva ha reagì la primavaira sin la pandemia da corona ed ha midà ils plans per realisar la nova colliaziun si Cassons. Enstagl d'ina cabina gronda cun plaz per 160 persunas, datti uss cabinas da 10 persunas.

250 lura 160 ed uss cabinas da 10 per Cassons

Cabinas grondas sajan models antiquads, ed en temp da corona haja num dad esser innovativ. Quai di Reto Gurtner, il manader da l'Arena Alva. Las cabinas pitschnas da la nova generaziun planisadas da la firma Bartholet èn autonomas. Quai vul dir, ch'ellas vegnan mintgamai schliadas da las sugas e be cabinas cun passagiers èn da viadi. Ils passagiers pon ultra da quai eleger, nua ch'els vulan sortir. Uschia vegn garantida ina atmosfera privata. Realisada vegn questa furma da cabinas tranter auter er per far frunt al coronavirus.