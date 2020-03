Gist las persunas pli veglias che valan sco gruppa da risico èn era la clientella da tschep da las apotecas. E quellas vegnan uss pli savens per cumprar lur medicaments, di Simona Simonet-Vescovi che maina l’apoteca a Mustér. Per evitar che memia bleras persunas sa chattan il medem mument en l’apoteca datti uss in servetsch da furniziun a chasa da medicaments. Ils pumpiers da Sursassiala sajan sa declerads pronts da far il servetsch da furniziun da medicaments, di l’apotecra diplomada. Uschia possian ins empustar ils medicaments ed els vegnian furnids a chasa, senza ch’ins stoppia bandunar la chasa.

Privel per tuts

Surtut sajan d’evitar il mument ils contacts persunals ed i saja da star a chasa. Quai recumondian las autoritads, di Simona Simonet-Vescovi. Ma persunas pli veglias hajan savens tema da betg pli survegnir ils medicaments e perquai vegnian els e veglian gist cumprar entiras raziuns. Quai na sajan entant betg responsabel da dar ora memia blers medicaments enina, sin quai hajan els segir in egl che mintgin survegnia ils medicaments ch’el dovria.

La tema ch’ils medicaments vegnan scarts na po la dunna betg prender. Ma ins possia evitar da vegnir en l’apoteca e far diever dal servetsch a chasa, di Simona Simonet-Vescovi. E quai saja il mument il pli impurtant.