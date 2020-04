Il coronavirus ha midà la situaziun da Volg ubain Prima. Sco la societad Fenaco (a quella tutgan era Volg e Landi) scriva, haja Volg nudà ina svieuta positiva las emnas passadas.

Volg furnescha era rauba a las filialas da Prima (ch'èn dentant interpresas independentas). Era questas stizuns pitschnas profiteschan da la crisa, sco quai ch'ina retschertga da RTR mussa.

Clients vegnan pli pauc, ma els cumpran dapli

Ina stizun dal vitg che ha fatg dapli svieuta è Prima a Curaglia. Perquai ch’i dettia era pli blera lavur cun las empustaziuns online ed al telefon, ha la possessura Anna Acton stuì engaschar duas gidantras.

Ils clients na vegnan betg pli uschè savens, ma els cumpran bler dapli.

Dapli svieuta

Experientschas sumegliantas sco la stizun dal vitg a Curaglia han era autras stizuns pitschnas fatg. Sco Claudia Heini che lavuran en il Prima a Siat ha ditg a RTR, saja la svieuta creschida ed i vegnia cumprà dapli ed era empustà al telefon.

Pervi dal virus na vegnian ils clients betg pli uschè savens, ma els cumprian dapli, di Olivia Colette che maina la filiala a Salouf. Els hajan era pli blera lavur, perquai ch’ils clients empostian era al telefon.

Gabi Rungg che maina il Prima a Valchava manegia che blers restian en la Val Müstair per far cumissiuns enstagl dad ir en il Tirol. In avantatg saja ch'els possian era furnir products biologics a chasa.

Noss resultats vegnan confirmads dad ina retschertga interna che Prima ha fatg. Cumpareglià cun l’onn passà è la svieuta creschida il mars per passa 21%.