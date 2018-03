Tranter Tavanasa e Rueun è in crap dad 1,5 tonnas crudà sin in auto ch'è stà en moviment. Duas persunas en l'auto èn vegnidas blessadas mez-grev.

Tranter Tavanasa e Rueun hai dà oz in accident. In grond crap è crudà sin in auto ch'è sta sin via principala.

In crap dad 1,5 tonnas è crudà sin in auto en moviment sin la via principala tranter Rueun e Tavanasa.

Trais persunas èn blessadas, las duas persunas ch'eran davant en l'auto mez-grev ed ina persuna davostiers en l'auto lev.

Rega, Heli Bernina ed ambulanza èn stadas en acziun per salvar las persunas. Ils pumpiers da Glion e commembers da l'uffizi forestal da Breil èn stads en era stads.

In um da 27 onns è ì cun duas ulteriuras persunas a las 10:20 l'avantmezdi da Rueun en direcziun Tavanasa. A Sut Grotta è in grond crap, cun ina paisa dad 1,5 tonnas crudà sin la front da l'auto. Il crap ha serrà en il manischunz e la cunautista da 28 onns dasper el. Els dus èn vegnids blessads mez-grev. Ils pumpiers da Glion han deliberà las duas persunas.

Il manischunz è vegnì transportà cun in helicopter da la Rega en l'ospital chantunal da Cuira. La cunautista è vegnida transportada cun in helicopter da la Heli Bernina en l'ospital a Glion. In giuven da 16 onns sin il sez davos è sa blessà be lev ed è vegnì transportà cun in'ambulanza a Glion.

Crudà d'ina paraid radund 10 meters sur via

L'acziun da salvament sco era las lavurs al lieu da l'accident èn vegnidas sustegnidas d'in camiun da crana, sco era da commembers da l'uffizi forestal da Breil e da l'uffizi da construcziun bassa Grischun.

Tenor emprimas enconuschentschas è il crap crudà davent d'ina paraid radund 10 meters sur la via. Crudà è el lura era sur il mir da radund quatter meters autezza, gist dasper via, sin l'auto. La via è stada serrada per radund duas uras.

