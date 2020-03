Nagina buna fatschenta per las bancas

La Raiffeisen en la Surselva ha la gievgia survegnì var 20 dumondas per credits d'urgenza – e sis hani era gia dà liber. Per che las fatschentas, ch'han da cumbatter pervia dal coronavirus, survegnan ils raps uschè spert sco pussaivel – duai il proceder esser nuncumplitgà. Uschia datti era quasi naginas controllas davart la liquiditad da las fatschentas – ed il stadi surprenda la garanzia per quels credits. Tuts sa fidan il mument da la sinceradad dals impressaris.

Per credits d'urgenza enfin 500'000 francs n'han las fatschentas betg da pajar tschains, uschia che quai n'è nagina buna fatschenta per las bancas. Gabriel Casutt, il manader da la Raiffeisen Surselva, di dentant, ch'els gidian gugent lur clients, che sa chattian uss en ina situaziun precara.