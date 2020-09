En l’onn da fatschenta 2019/20 è la svieuta netta sa reducida per 9,2 % (8,9 milliuns) ad 88 milliuns francs. Il cashflow fa 17.46 milliuns francs (2018/19: 24,12 milliuns).

Resultat positiv la stad e da Nadal/Bumaun

La stad da l’onn passà saja stada buna cun in plus da 13,6% en las pernottaziuns (33'324 pernottaziuns) – cumpareglià cun l’onn avant. Era l’enviern ha cumenzà bain da Nadal e Bumaun cun passa 9% dapli giasts dal di – en tut passa 171’000 giasts. Fin mez mars ha la Gruppa Arena Alva era pudì cuntanscher in resultat positiv tar la gastronomia e la hotellaria. Ma pervia da corona han ins stuì serrar ils indrizs da las pendicularas ed ils manaschis da gastronomia.

Enstagl d'in record in minus

Senza las mesiras da corona fiss l’onn da fatschenta passà stà in onn da record, scriva la Gruppa Arena Alva en il rapport. Ma uschia resulta a la fin: