L' Uffizi da construcziun bassa ha confermà che circa 500 meters cubic grip e crappa sajan en moviment. Uss sto ina maschina vegnir sgulada al lieu per pudair segirar il grip, ha confermà l'uffizi.

Traffic urgent

Sco la vischnanca da Medel ha confermà dettia quai per il traffic urgent, ina pussaivladad da sviar. Ma las vias sajan da guaud ed agriculas ed uschia na saja quai betg in sviament uffizial e quel na vegnia era betg communitgà. Era per las scolaras ed ils scolars da la Val Medel èsi vegnì guardà per ina schliaziun, uschia ch'els na manchentan betg la scola, han ils responsabels confermà.

Via era serrada gia l'emna passada

Suenter grondas plievgias han ins stuì serrar mesemna, ils 21 d'avust en il Grischun pliras vias. Era sin la via dal Pass dal Lucmagn hai dà impediments. La via ha stuì vegnir serrada pervi da crudada da crappa.

RR novitads 11:00