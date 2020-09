Il roman «Il multè fatal» raquinta l’istorgia dal buob Gian. El e ses cusrin Curdin vegnan mudregià dal paster Clo.

La sort dals Schuobacheclers è documentada bain en l’istorgia svizra. Mender statti cun l’istorgia da buobs maltractads si d’alp. Perquai ha Valentin Vincenz, oriund d‘Andiast e che stat a Buchs/SG, scrit il roman «Il multè fatal». Il dragun respectiv il mulin da glatscher pretenda sias unfrendas. Vincenz descriva era sias experientschas, perquai ch’el è stà sis stads ad alp – l’emprima giada sco buob dad otg onns.

Il temp ad alp haja laschà enavos fastizs per sia entira vita, scriva l’autur en ses pled sin via. Surtut la violenza sexuala vesida e vivida haja blessà il cor d’uffant. I saja stà in schoc.

Quai ha era da far ch’ins ha mai sclerì si nus sco uffants, e cura che nus essan ids ad alp è quai stà l’emprim che creschids han fatg.

Valentin Vincenz ha oz 78 onns. Sco el di, haja el cumenzà a scriver sur da ses temp ad alp, pir cura ch’el aveva gia passà ils 70. L’emprim ha el scrit ses roman en tudestg: Der Fluch der Gletschermühle (cumparì il 2019).

Quai è stà per mai sco ina terapia, cura ch’jeu hai scrit quest cudesch.

Il multè fatal vegn preschentà ils 18 da settember a la radunanza generala da la Surselva Rumantscha.

Ord l'archiv ed adattà al tema

In film da cuntrasts da l'onn 2009 tematiseschan ils buobs maltractads si d’alp.