Surselva - Culà ora ieli en in tschaler a Mustér

En in tschaler a Mustér è gievgia saira plirs liters d’ieli da stgaudar culadas or. Ils pumpiers han stuì pumpar ora radund 2’700 liters ieli or da la stanza. Quai scriva la Polizia chantunala.